شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في انقلاب توك توك بمصرف زراعي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم في حادث مأسوي، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب توك توك في مصرف زراعي على طريق قرية «الديبة مركز بيلا»، بدائرة قسم بيلا، وجري نقلهم إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بسقوط توك توك في مصرف زراعي على طريق قرية «الديبة- بيلا» بدائرة قسم بيلا، ووجود متوفيين.

على الفور انتقل الرائدان ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، وأحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون مباحث المركز، ومعاونيهم، إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء سير توك توك بداخله 3 أشخاص من أسرة واحدة سقط بهم في مصرف زراعي بالقرب من قرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وجري انتشال الجثث الثلاثة والتوك توك، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وتبين مصرع: «. إ.ع.أ»، 66 سنة، وزوجته «.م.إ.ا»، 48 سنة، وإبنتهما «م»، طالبة بالمدرسة الفندقية ببيلا، وتم نقل الجثة الثلاثة لمستشفي بيلا المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.