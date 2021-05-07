شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 5984 طن قمح لصوامع إسنا وأرمنت جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 5984,709 طن قمح محلي للصوامع والبناكر فى مركزى اسنا وارمنت بجنوب الأقصر، ليرتفع نسبة القمح المورد إلى 17.6 من اجمالى السعة التخزينية المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية والتاكد من سلامة القمح ومطابقته للمعايير المطلوبة ورفض الاقماح المخلوطة بالمستورد او القديم .