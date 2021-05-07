شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 80784 طن قمح من مزارعي المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 80784 طن، و201 كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف»، المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.