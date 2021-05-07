شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المتاحف يلقي محاضرة أثرية حول فحص المومياوات بالأشعة السينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدعوة من معهد الطب التطوري بجامعة Zurich بسويسرا، ألقى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عبر تطبيق zoom، محاضرة عن الفحوصات العلمية لمومياوات سيدة تدعى «نسبا حتوي» من الأسرة ٢٢ من العصر المتأخر باستخدام الأشعة السينية، وذلك خلال الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان «الأساليب المتقدمة غير المتلفة المستخدمة في دراسة المومياوات» والتي حضرها عدد من أساتذة الجامعة.

وخلال المحاضرة أكد مؤمن عثمان، على أن الهدف من فحص هذه المومياء هو التعرف على الأساليب غير المتلفة لدراسة التابوت والمومياء والحصول على أفضل تفسير لحالة المومياء، بالإضافة إلى محاولة تأريخ عمرها ومعرفة سبب الوفاة.

وأشار إلى أن عملية الفحص أوضحت أن عمر المومياء قبل الوفاة كان يتراوح ما بين ٢٢ و٢٥ عاما وأنها توفيت أثناء الولادة حيث وجد مجسم لتابوت صغير بين الساقين يرجح انه لجنين أو لطفل حديث الولادة.

كما عرض مؤمن عثمان، الفئات المختلفة للمومياوات الموجودة داخل المتحف المصري بالتحرير، موضحا أيضا استراتيجيات فحص المومياوات المصرية الملفوفة، وشرح كيفية التخطيط الاستراتيجي للصيانة المستمرة لها.

وفي نهاية المحاضرة، قام الدكتور فرانك رولي الأستاذ بجامعة zurich بتقديم الشكر والتحية للسيد مؤمن عثمان للعرض الرائع والمعلومات والحقائق العلمية المفيدة للعمل الأثري.