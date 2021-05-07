شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يوضح أسباب انخفاض الضغط: «لا علاقة بينه وبين الأنيميا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إنه لا علاقة بين انخفاض الضغط والأنيميا، مشيرًا إلى أن الصوديوم له علاقة جيدة ووثيقة بالضغط.

وكشف موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، عن مفاجأة بخصوص الضغط قائلًا: «لو مصاب بأنيميا فإنها تعلي ضغط البسط وتخفض المقام».

وأوضح أن الضغط المنخفض قد يكون سببه خلقيًا، أو وجود مشاكل في الهرمونات المسؤولة عن ضبط الضغط، موجهًا بضرورة قياس الصوديوم عند انخفاض الضغط.

ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أصحاب الضغط المنخفض بقياس الضغط مرتين، مرة أثناء الاسترخاء والثانية وأنت واقف.