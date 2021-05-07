شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر من كلمة «ربنا بيحبني»: تتعارض مع كتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه بدأ يلاحظ زيادة تردد كلمة «ربنا بيحبني»، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، متسائلًا: «بإمارة إيه ربنا بيحبك وعرفت إزاي».

وتابع، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، كلمة «ربنا بيحبني» تعد تزكية للنفس، وهو ما يتعارض مع الآية الكريمة «فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى».

وشدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أن ألعن غرور هو الغرور بالدين، والغرور بالمال والجمال أهون من الغرور بالدين، حيث إن الأخير لا حل له.

وطالب «موافي» بالوقوف مع هذه الآيات: «فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20)».