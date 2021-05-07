شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وأمطار والبحر مضطرب والحرارة تصل 44 .. حالة الطقس السبت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت على جميع أنحاء الجمهورية، وفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا، ويكون طقس الغد شديد الحرارة على جميع أنحاء مصر وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان والوادي الجديد وإدكو وسيوة إلى 44 درجة مئوية، و5 أماكن أخرى تصل الحرارة فيها 43 درجة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأبو سمبل.

تعاود درجات الحرارة الارتفاع غدًا السبت فى بعض المناطق من شمال الجمهورية التى انخفضت فيها خلال طقس اليوم، وتوقعت هيئة الأصاد الجوية أن تكون حالة الطقس في مصر غدًا شديد الحرارة فى النهار على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون طقس الغد حارًا على السواحل الشمالية الشرقية فقط، ويتغير طقس السبت خلال ساعات الليل ليصبح معتدلاً بجميع الأماكن فى مصر.

وتشير توقعات حالة البحر المتوسط والأحمر إلي حالة مضطربة غدًا السبت، ارتفاع الموج يتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار، وإتجاه الرياح يتراوح بين جنوبية شرقية وشمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، وإتجاه الرياح بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

وتكون أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا هو وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال علي غرب البلاد.

وأكدت الأرصاد وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الغربية.

تكون سرعة الرياح 14 عقدة على القاهرة الكبري واتجاهها شرقية، بينما يكون إتجاه الرياح على السواحل الشمالية شمالية شرقية وتبلغ سرعتها 23 عقدة، وتبلغ سرعة الرياح على شمال الصعيد 11 عقدة وهي رياح شمالية، وتكون شمالية غربية على جنوب الصعيد وتصل سرعتها إلي 16 عقدة.

تظل الرطوبة النسبية غدًا السبت عند نفس معدلاتها اليوم الجمعة وتكون الرطوبة النسبية غدًا كما يلي:

القاهرة الكبري: 65 – 35

السواحل الشمالية: 75- 40

شمال الصعيد: 30-25

جنوب الصعيد 25-15

أمطار وأتربة ودرجة الحرارة تصل 44 بـ4 مناطق.. تفاصيل حالة الطقس السبت

حالة الطقس في القاهرة غدًا

ترتفع درجات الحرارة فى القاهرة غدًا لتصل إلي 42 درجة بدلاً من 37 درجة اليوم بينما تظل الصغري 23 درجة خلال الطقس فى القاهرة وهي درجة حرارة اليوم وتكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة فى القاهرة إلي الذروة نحو الساعة الثالثة والرابعة عصرًا.

حالة الطقس غدًا فى الإسكندرية

ترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا السبت عن درجة الحرارة اليوم الجمعة لتصبح العظمي خلال الطقس فى الإسكندرية مقابل 31 اليوم، وتستقر الصغري عند 19 درجة، وتصبح درجة الحرارة المحسوسة غدًا 40 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة إلي الذروة بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا.

طقس أسوان غدًا

تكون درجات الحرارة العظمي والصغري فى أسوان غدًا مثل درجة الحرارة اليوم وهي 44 للعظمي و28 للصغري، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

ذروة الحرراة في أسوان غدًا تكون بين الساعة الثانية ظهرًا والخامسة مساءًا.

درجات الحرارة غدًا السبت فى مصر

تظل 4 مناطق فى مصر هي الأعلي فى درجات الحرارة وهي أسوان والوادي الجديد وإدفو وسيوة وتصل فيها إلى 44 درجة، وتصبح تكون درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة 42- 23

درجة الحرارة في الإسكندرية 39- 19

شبين الكوم 42-22

بلطيم 41 – 20

دمنهور 40 – 21

درجة الحرارة في طنطا 41- 21

بورسعيد 30-19

دمياط 30- 20

الزقازيق 41-21

المنصورة 41-21

العريش 31-20

الإسماعيلية 38-20

السويس 37-21

الغردقة 39- 26

شرم الشيخ 38- 27

الفيوم 42-23

بنى سويف 42-24

المنيا 42- 24

درجة الحرارة في سوهاج 43- 25

درجة الحرارة في قنا 43- 25

درجة الحرارة في أسيوط 43- 25

درجة الحرارة في أسوان 44- 28

درجة الحرارة في الأقصر 44- 27

ادفو 44- 27

الوادي الجديد 44- 26

أبوسمبل 43- 27

أمطار وأتربة ودرجة الحرارة تصل 44 بـ4 مناطق.. تفاصيل حالة الطقس السبت

اقرأ أيضًا:

توقعات أحوال الطقس لـ3 أيام

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة