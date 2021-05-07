شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، اليوم، حيث تصل إلى 42 درجة فى القاهرة، و41 درجة بالوجه البحرى، و43 درجة بجنوب الصعيد.

ولا تزال البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، تستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تكون درجة الحرارة، غدًا، بالقاهرة الكبرى 40 درجة، مع تحذيرات بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح إلى المواطنين تزامنًا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، فنبهت إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، كما يُفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل، خاصة المياه، بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

وعلى الرغم من انخفاض حرارة الجو، مؤقتًا، لتصل إلى 37 درجة، أمس، تعود درجات الحرارة إلى ارتفاعها مرة أخرى، اعتبارًا من اليوم، وسرعان ما تعود الأجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء بالجمهورية.

وعن خريطة الظواهر الجوية، اليوم، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.