شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مخالفة فى أول ليلة لتطبيق «قرارات الإغلاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة التنفيذية فى تطبيق قرارات الغلق، الخميس الماضى، وأعلنت الداخلية، ضبط 5951 أرجيلة، من خلال 512 قضية تداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

فى المحافظات، نظمت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة، أمس الأول، للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء. وأكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر استثناء المحافظة من مواعيد الإغلاق نظرًا لطبيعتها السياحية، وتم إخطار الدوريات الأمنية المكلفة بتنفيذ ومتابعة القرارات، بمواعيد الإغلاق الجديدة وهى منتصف الليل.

فى الإسكندرية، أسفرت حملات أحمد جمال، نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء، عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع عدد من المحال المخالفة، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة الالتزام بغلق جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وفى المنيا، قاد المحافظ اللواء أسامة القاضى، حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات، ووجه بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، لعدم وجود ترخيص له، وتحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، كما وجه المرور بسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة الأإجراءات الوقائية والاحترازية. فى شمال سيناء، أشاد المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بالتزام أصحاب المحال والكافتيريات والمطاعم بالقرار.

وفى السويس، قاد خالد سعداوى، سكرتير عام المحافظة، حملات مكبرة مفاجئة لمتابعة تنفيذ القرار وتم التأكد من التزام أصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء، مع تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين.