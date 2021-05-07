شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في مواقع تطوير المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال التطوير فى عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، أمس، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتضمن محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة ٦٥ فدانًا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مروريًّا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.

وناقش الرئيس، أثناء الجولة التفقدية، المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، وتوقف الرئيس ليتحدث مع عدد من المواطنين، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان، وكذا استمع لآرائهم واطمأن على أحوالهم المعيشية.