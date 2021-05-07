شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للأجور»: مقترحات الحد الأدنى وعلاوات القطاع الخاص قبل نهاية مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول اجتماع للمجلس الأعلى للأجور، بعد إعادة تشكيله، بحضور وزيرى القوى العاملة والتموين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى منظمات الأعمال وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من الخبراء والمستشارين.

وتم تشكيل لجانه الثلاث؛ وهى لجنة «الأسعار ومستويات المعيشة»، برئاسة وزير التموين، وتختص بمراجعة تطور التضخم، ونمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية، ومتوسطات الأجور، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى على المجلس لمواءمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق فى مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية.

وتختص لجنة «الأجور والعلاوات»، برئاسة وزير القوى العاملة، بدراسة التقرير ربع السنوى للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التى تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيدًا للعرض على المجلس القومى للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية التى يمكن الاسترشاد بها فى القطاع الخاص، فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

وتختص لجنة «الشكاوى»، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، بدراسة الشكاوى المقدمة من العاملين فى القطاع الخاص بشأن عدم/ أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية.

وناقش اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التى تمت مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائى لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

ودَعَت الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار جهاز الإحصاء، إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار فى العمل بمعدلات الإنتاج نفسها خلال فترة أزمة كورونا، والحفاظ على العمالة، مؤكدة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أهمية دور القطاع الخاص فى توفير فرص عمل وتشغيل نسبة كبيرة من العاملين، موضحة أن ربط الأجور بمعدلات الأسعار آلية مناسبة لضمان زيادة المرتبات، ولكن أن يتم تطبيقها فى الوقت الحالى ربما لن يكون الاختيار الأنسب، فى ظل معاناة القطاع الخاص من تأثيرات فيروس كورونا الواضحة.

وأكدت أن الوقت الحالى يحتاج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لضمان الاستمرارية والإنتاج، وأيضًا الحفاظ على العمالة والأجور بدون تخفيض على أقل تقدير، وقالت إن هناك تراجعًا فى معدل التضخم خلال الفترة الماضية، لم يكن بسبب تراجع الأسعار، ولكن لانخفاض معدل الاستهلاك، وإعادة هيكلة قائمة المشتريات لدى المستهلك مع كورونا.