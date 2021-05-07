شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسي يتفقد فنادق الغردقة لترتيب الحجوزات والتعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وفد يمثل إحدى كبرى شركات السياحة الروسية العاملة فى البحر الأحمر جولة تفقدية بعدد من الفنادق والقرى السياحية، فى منطقة هاواى فى الغردقة؛ للتعرف على الإجراءات الاحترازية وترتيبات التعاقدات والحجوزات، استعدادًا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية لمدينة الغردقة خلال الأيام المقبلة.

وتابع الوفد الإجراءات الوقائية المتبعة فى المطاعم وعلى حمامات السباحة وداخل الغرف ومنطقة الشاطئ، ومدى تطبيق المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى بين النزلاء.

وقال عماد طه، مدير فندق سياحى فى الغردقة، إن هدف الزيارة ترتيب وبحث الحجوزات فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوفد تفقد عددًا كبيرًا من الفنادق للوقوف على حالة جميع الأقسام المختلفة.

فى شأن آخر، قال القنصل الروسى بالغردقة، فيكتور فوروباييف، إنه بالتزامن مع قرار الجهات المختصة فى مصر بحظر المناسبات العامة حفاظًا على الاتجاه الإيجابى نحو انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، قررت القنصلية العامة بالغردقة تأجيل الحفل الموسيقى والفنى المخصص ليوم النصر، الذى كان مقررًا أمس، وسيحدد موعد جديد لاحقًا.