محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وذلك بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد- الكنائس» ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.
وقال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.
egcovac.mohp.gov.eg
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