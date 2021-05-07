شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وذلك بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد- الكنائس» ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.

egcovac.mohp.gov.eg

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