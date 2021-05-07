شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة لنبذ التعصب الرياضى.. مشروع تخرج لطلاب إعلام بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت كلية الإعلام جامعة بني سويف، مجلة رياضية متخصصة تحت مسمى "سبورتيجا"، كمشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة، من أجل التشديد على ضرورة القضاء على ظاهرة التعصب الرياضي في مصر.

وتعد المجلة الأولى من نوعها في مشروعات التخرج على مستوى كليات الإعلام، لكونها متخصصة في مجال الرياضة.

وقال الطلاب، إن المجلة تحتوى على 7 أبواب تتناول كافة القضايا والملفات الرياضية وأبرزها ظاهرة التعصب الرياضي، كما اهتمت المجلة بالأندية الجماهيرية التي هبطت الي دوري المظاليم ولم تعد إلى الدوري الممتاز حتى الآن، وكذلك فردت سبورتيجا صفحاتها من أجل التركيز على إنجازات المرأة قي مجال الرياضة.

وتضم المجلة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بلغ عددهم 12 طالب: أحمد الببلاوي، طارق الجزار مديري تحرير للمجلة، وأيمن مختار، محمود إبراهيم كديسك مركزي، بالإضافة إلى كل من: أحمد خيرت، أمنية منير، إسراء سالم، حسن الصغير، رانيا حجاج، رنا سمير، فاطمة سيد ويوسف تيجاني.



