شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يقابلون الرئيس السيسى بهتافات : "بنحبك يا ريس .. سيسى.. سيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة ٦٥ فدان.

وتوقف الرئيس، أثناء الجولة، ليتحدث مع عدد من المواطنيين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

وقال الرئيس لمواطن مسن، عرض مسألته:" اللي انت عايزه هنعملهولك.. ده مش معروف، أنا تحت أمرك، أنا عيني لك ولكل مصري، متخافش هياخدوا بياناتك دلوقتي وان معملوش هتبقي مشكلة كبيرة.. كل سنة وانت طيب".

وتجمع المواطنون أمام الرئيس وهتفوا له، وسألهم الرئيس:" مش لابسين الكمامة ليه؟".

وقال مواطن آخر للرئيس:" والله العظيم اتمنيتها من ربنا ان انا أقابل حضرتك"، وتحدث الرئيس إلي طفلين كانا بجوار المواطن هما عمر وياسين، وقال لهم الرئيس:" كل سنة وانتم طيبين".

وتحدث مواطن يعمل سائقًا وقال للرئيس السيسي: "ربنا يديك الصحة، بس عاوز شقة والنبي يا باشا"، ليرد الرئيس: "من عيني"، ثم وجه الرئيس حديثه إلى مساعديه: "خدوا بياناته".

وأثناء مغادرته تجمع المواطنين، هتف المواطنون للرئيس:" سيسي.. سيسي"، وفي المقابل حياهم الرئيس.