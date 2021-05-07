شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: نحتاج إلى الذكاء والتحضر فى حل القضايا الزوجية دون نزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن لفظ الرحم مشتق من اسم الله الرحمن لمدى أهمية صلة الرحم، موضحا أنه من يقطع صلة الأرحام، فإن الله عز وجل يرتب له قطيعة من نوع معين تؤثر عليه في الدنيا وفى الآخرة.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة صدى البلد: لابد أن نحافظ على الرحم خلال شهر رمضان الكريم، وغريزة الأب تفضيل الأبناء على نفسه، متابعا: نحتاج أن نعيد ترتيب الأوراق وإرجاع العلاقات المقطوعة بين العائلة في رمضان.

وتابع الدكتور شوقى علام: قضايا الأسرة في المحاكم تحتاج شجاعة كى نعيد النظر، حيث إن كل المشكلات بين الأسرة تأتى من العناد الذى نصطنعه بأنفسنا، وتصل إلى محاكم الأسرة دون حل المشكلات بطريقة حضارية ودية، مستطردا: نحتاج إلى الذكاء والتحضر في حل القضايا الزوجية دون نزاع.

وقال مفتى الجمهورية: لا نجد حنانا مثل حنان الأب ولا رأفة مثل رأفة الأم، فالأب والأم في حالة تقديس، كما أن القرآن الكريم قرن الإحسان لهما بالعبادة، مستطردا: من سوء الأدب أن يفكر الابن أن يذهب للقضاء ليصدر حكما بالحجر على أبيه لمنع التصرف في أمواله، حيث إن قضايا الحجر على الأب تأباها النفوس.