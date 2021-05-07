شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بواقع 5 جنيهات للجرام الواحد، حيث بلغ «عيار 21»، الأشهر بين عيارات الذهب، نحو 790 جنيهًا، مقابل 785 جنيهًا، أمس الأول، و«عيار 18»، الأكثر مبيعًا، نحو 677 جنيهًا للجرام، كما ارتفع «عيار 24» إلى نحو 903 جنيهات.

وأرجع التجار تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 1821 دولارًا، وهى مستويات جديدة من الأسعار لم يشهدها العالم قبل عدة أشهر.

وقال نادى نجيب، عضو شعبة تجار الذهب، لـ«المصرى اليوم»، إن زيادة أسعار الذهب فى السوق المحلية مرهونة بتحركات الأسواق العالمية، وإن سوق الذهب فى مصر عانت منذ فترة توقفًا تامًا عن التعامل خلال شهر رمضان.