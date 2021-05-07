شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الافتراضية الجديدة تهدد عرش «بيتكوين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الاقتصاد العالمي زيادة الاهتمام بالعملات الافتراضية خاصة «البيتكوين» التي تستحوذ على جانب كبير من الاهتمام بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية وجذب أنظار المستثمرين نحوها بفضل العائد الكبير الذي تقدمه لمستخدميها.

وأظهر تقرير اقتصادي أن المكاسب الخيالية التي حققتها «البيتكوين» فتحت المجال أمام دخول عملات جديدة على الساحة والاستحواذ على حصة أكبر من السوق، مما يشكل تحدياً لقيمة «بيتكوين» مستقبلاً ويهددها بتراجع قيمتها السوقية مع المحفزات التي ستقدمها العملات الجديدة.

وكشف التقرير عن تراجع حصة «بيتكوين» السوقية هذا العام لـ 46% مقابل 70% العام الماضي، ويعكس ذلك التطورات الكبيرة لقطاع العملات المشفرة والذي يبلغ قيمة التداول به نحو 2.3 تريليون دولار.

وتحتل «إيثر» المرتبة الثانية بحصة 15%، فيما ضاعفت مجموعة أخرى من العملات الرقمية خارج الفئة القليلة الأولى حصتها خلال نفس الفترة لتصل إلى 36%.

وتظهر مؤخرا عملات أخرى بديلة يبدو انها ستخطو خطوات البيتكوين مثل عملة ايثريوم وDogecoin وSafemars التي تندرج تحت مسمي Defi وتعتمد في تقنيتها على Binance smart Chain

وأكد عدد من خبراء أسواق المال أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين للعملات المشفرة لتنويع استثماراتهم في مجموعة أخرى من العملات الرقمية، إلا أن ذلك مرهون بتقديم محفزات جديدة وعائد أفضل.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب المدير المشارك في شركة «إكس باي» إن بنك التمويل الأوروبي أصدر شهادات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام عملة إيثيريوم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من مؤسسة دولية ذات ثقل أعطت مصداقية لهذه العملة، كما تعطي ميزات مختلفة عن العملات المشفرة الأخرى ولها تطبيقات أخرى مستخدمة، مثل ملكية الأصول الرقمية.

وأوضح أن «بيتكوين» لا تزال أكبر عملة مشفرة، لكن الزخم الذي طال الرموز الأخرى بدأ يجذب اهتمامًا متزايدًا، مثل «إيثريوم» التي اخترقت مستوى 3000 دولار لأول مرّة بعد أن تضاعف سعرها هذا العام أربع مرات.

فيما يري إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda Corp، ان «إيثريوم آخذ في الارتفاع ولا يبدو أن هناك الكثير في طريقها».

وأوضح أن التوزيع الحالي للحصة السوقية يعكس الهزة التي طالت قطاع العملات المشفرة، وعدم قدرة بيتكوين على استرداد كل المكاسب التي فقدتها بعد هبوطها من المستوى القياسي الذي بلغته منتصف أبريل عند 64870 دولارًا تقريبًا، مضيفا أن إدراج شركة Coinbase Global Inc في بورصة نيويورك الشهر الماضي، أعطى ثقة لجذب المزيد من المستثمرين للعملات الرقمية، على الرغم من المخاطر الناجمة عن المستويات العالية من التقلبات والتوسع في التدقيق التنظيمي.

وتعد «إيثر» من العملات التي تحقق معدلات نمو في قيمتها، حيث بلغت مستوى 3900 دولار.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى قفزة في قيمتها خلال الـ 12 شهراً الماضية التي يشار إليها غالبًا باسم «العملات البديلة»، حيث ارتفع سعر Binance Coin بنسبة 3490%، وعملة Safemars الجديدة التي وصلت لـ ٥٠٠٪ وDogecoin التي بدأت باعتبارها مزحة في عام 2013، أصبحت الآن مفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي ويروج له أمثال Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، حيث ارتفعت بنسبة 15000% إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار.