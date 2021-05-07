شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: عجِّلوا بإخراج زكاة الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليتيمة «الأخيرة فى شهر رمضان»، أمس، بمسجد السيدة نفيسة، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة. وقال إن كل ليلة من شهر رمضان يكون فيها عتقاء من النار.

وليس ليلة القدر فقط، ونوه خلال الخطبة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان، ولكن أغلب الناس يخرجونها قبيل صلاة عيد الفطر، مضيفًا: «عجِّلوا بإخراجها حتى يقضى الفقير حاجته»، وأوضح أن الحد الأدنى من زكاة الفطر لهذا العام 15 جنيهًا، مُعقِّبًا: «حصِّنوا أموالكم بإخراج الزكاة».

فى سياق متصل، افتتحت وزارة الأوقاف، أمس، 5 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ليكون إجمالى ما تم افتتاحه، منذ أول سبتمبر 2020، 1401 مسجد، منها 1306 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.