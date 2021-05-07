شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية لأكثر مضاد حيوي استخدمه المصريين في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الآثار الجانبية لأكتر مضاد حيوي استخدمه العالم والمصريين في ٢٠٢٠ ، وهو زيثرزماكس واي مثيل له (ازيسرومايسين)، والذي يتناوله كثير من المصابين ضمن برتوكول علاج فيروس كورونا.

وتشمل تلك الأعراض، فقدان السمع أو طنين الأذن مع فقدان حاسة التذوق أو الشم، عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكبار السن أكثرعرضة للتأثيرات على نظم القلب، بما في ذلك معدل ضربات القلب السريع الذي يهدد الحياة، أيضا حدوث حساسية مفرطة anaphylactic shock (قد تسبب الوفاة)، وحدوث تشنجات، صداع، عصبية، مشاكل نوم (أرق)، فرط نشاط، هياج وإغماء.

كما تشمل الأعراض أيضا الفشل الكلوي الحاد والتهاب المهبل، والفشل الكبدي، والتهاب المعدة، الإسهال، مغص، القيء، فقدان الشهية، والتهاب القولون والبنكرياس، وقلة الصفيحات thrombocytopenia، كما أنه لا ينصح به في الحمل أو الرضاعة.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ما سبق ليس تخويفا من الدواء، ولكن رسالة لمن يخافون تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فهؤلاء لو ركزوا أكتر بأن فرصة حدوث الاثار الجانبية السابقة أعلى بكتير لو اضطروا يأخذوا البرتوكول لعلاج كورونا، أكثر من تناولهم اللقاح المضاد للفيروس.

وتابع: "ببساطة لو فتحت النشرة الداخلية لأي دواء هتلاقي الأثار الجانبية أكتر بكتير من اللقاح، الفكرة بس أن أحنا مركزين زيادة مع اللقاح بحكم أهمية الموضوع، ولأن ملايين البشر أخدت اللقاح فالأثار الجانبية النادرة بتتطلع اللي ممكن متطلعش مع أدوية ضغط وسكر كتيرة أهالينا وأحنا بنستخدمها.

واختتم عنان حديثه، بالتأكيد على أن الآثار الجانبية التي ذكرها معظمها أقل من ١%، بينما الآثار الجانبية الحادة للقاح كورونا في منها ٤ في المليون فقط.