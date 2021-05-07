شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. استئناف العمل بـ 3 مستشفيات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف وزارة الصحة، أعمال إنشاء وتطوير 3 مستشفيات في «بني مزار المركزي – مطاي المركزي – العدوه المركزي»، بمحافظة المنيا، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات بالمحافظة، والتي تشمل 6 مستشفيات، تم الانتهاء من 3 «سمالوط المركزي – ملوي المركزي- دير مواس المركزي» وجاري العمل بالباقين.

تم إسناد أعمال الإنشاءات والتطوير، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، ويشرف على التنفيذ أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 3 مستشفيات، وهي مستشفى سمالوط النموذجي، باجمالى تكلفة 247 مليونا و787 ألف جنيه، تضم المباني والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى، ومستشفي ملوي المركزي، ومستشفي دير مواس المركزي. وأضاف «نادي» أنه تم استئناف الأعمال بـ 3 مستشفيات بشمال المحافظة، وذلك بعد 3 سنوات من التوقف، وهي بني مزار ومطاي والعدوة، ضمن خطة تطوير المنشات الصحية بوزارة الصحة.

من جانبه أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على حدوث طفرة في تطوير قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث إنشاء وتطوير 6 مستشفيات، ورفع كفاءة أكثر من 5 مستشفيات منها مستشفي حميات المنيا، والصدر بمدينة المنيا.

استانف العمل بمستشفي العدوه في المنيا

استانف العمل بمستشفي العدوه في المنيا