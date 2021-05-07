شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تنفيذ وحدة غاز حيوى بحديقة حيوان الجيزة للحد من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تشجيع الوزارة كل المبادرات والمشروعات التى تدعم وتساعد عفى الحفاظ على البيئة المصرية، ومن ضمنها مشروعات الطاقة الحيوية واستخدام الوقود الأنظف فى شتى المجالات، خاصة استخدام الغاز الحيوى؛ وذلك محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والطاقة غير المتجددة، وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة فى الهواء.

وأشارت وزيرة البيئة- خلال توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوى بحديقة الحيوان بالجيزة بتمويل من صندوق حماية البيئة- إلى أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع توجه الدولة واستراتيجية مصر 2030 الخاصة بالطاقة، سيتم إنشاء تلك الوحدة بحديقة حيوان الجيزة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والحد من التلوث.

وتتضمن بنود البروتوكول قيام مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة باختيار التكنولوجيا المناسبة لكمية ونوعية المخلفات المتاحة بالحديقة بما يضمن استخدامها لإنتاج الغاز الحيوى اللازم لتوفير جزء من الإنارة اللازمة لبيت الزواحف بالحديقة، كما يتم تقديم الدعم الفنى المطلوب لتنفيذ الوحدة والإشراف الكامل على كافة أنشطة المشروع، كما تقوم المؤسسة بتقديم التدريب اللازم على تشغيل وصيانة وحدة الغاز الحيوى المنفذة لعمال الحديقة المسؤولين عن التغذية والتشغيل والصيانة، إضافة إلى توفير تمويل قدره «300 ألف جنيه» كمساهمة مادية من صندوق حماية البيئة.

كما يتضمن بروتوكول التعاون قيام شركة خدمات المشروعات PSC باستيراد المخمر وخزان الغاز، والالتزام بتوفير الدعم المالى للقيام ببعض بنود الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما تقوم الشركة بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية بعمل دليل لتركيب وتشغيل الوحدة.

وتلتزم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتوفير المساحة المطلوبة لتنفيذ الوحدة وتوفير الحد الأدنى من المدخلات وجمع المخلفات من كافة أرجاء الحديقة وتغذية الوحدة يوميا بالشكل والكيفية التى سيتم تدريب العاملين عليها.