شكرا لقرائتكم خبر عن «نقيب صيادلة القاهرة» يطالب الحكومة بحل أزمة تكليف دفعتى 2018 و2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، عن مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعتى 2018-2019.

وقال فى خطابه إن وزارة الصحة أعلنت لأول مرة فى تاريخها عن تكليف دفعتين من خريجى كليات الصيدلة فى سابقة لم تحدث مع قطاع آخر سواء أطباء أو أطباء أسنان، أو تمريضًا أو حتى فنيين، ما يعنى أن هناك احتياجًا إليهم، وتوافر درجات مالية لهم، خاصة أنهم تخرجوا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف: «بعد إعلان النتيجة جاءت مخيبة لآمال العديد منهم من ناحية عدد المكلفين والآلية التى تم التوزيع عليها، مما أثار حفيظة هؤلاء الشباب، وجعلهم فى حالة غضب شديد بعدما وجدوا زملاءهم المكلفين فى الوزارة، وقد أبلوا بلاء حسنا فيما أسند إليهم فى جميع الحملات القومية سواء فى حملة 100 مليون صحة، أو فيروس سى، وكافة الحملات القومية، وحاليًا التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، ما جعلهم يشعرون بأن الوزارة عاقدة العزم على الاستعانة بهم فى قطاعات أخرى، ولكن ما حدث أصابهم بيأس وإحباط شديد»، مطالبًا بتوسيع الاستعانة بالصيادلة فى المجالات الإدارية وإتاحة الفرصة للأطباء، وهم كما يعلم الجميع يعانون من نقص شديد.

ودعا نقيب صيادلة القاهرة، مجلس الوزراء إلى عدم قصر التكليف على وزارة الصحة، وتوسيع دائرة التكليف لتشمل وزارة التعليم العالى، (المستشفيات الجامعية)، ووزارة قطاع الأعمال، لتشمل شركات الدواء، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الشراء الموحد، والتى أصبحت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية التابعة لها وهيئة التأمين الصحى الشامل، وغيرها من القطاعات ذات الصلة التى تحتاج إلى صيادلة فى عملها للوصول إلى الاحتياجات الفعلية.