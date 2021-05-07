شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن أزمة تكليف أطباء «دفعة مارس» 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة وطن»، طلب إحاطة موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول أزمة تكليف الأطباء لدفعة مارس 2021، بعد قرار الوزارة تكليف 50% من الأعداد المطلوبة فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ونقل الدم والرعاية، و50% منهم فى باقى التخصصات.

وقال «شلبى»، فى طلبه، إن هذا القرار أثار استياء جميع أطباء دفعة مارس 2021، كونه يعبث بمستقبل ما يقرب من 10 آلاف طبيب عانوا حتى ينالوا شهادة تخرجهم، ويطمحون لاختيار تخصصات مختلفة تتيح لهم حرية الإبداع والتألق، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء تضامنت معهم، وخاطبت وزارة الصحة لتوضيح سلبيات هذا القرار على الجميع، والتى أكدت أنها تعانى من النقص فى هذه التخصصات.

وأضاف «شلبى»: «لا يصح أن تتحمل دفعة مارس 2021، سداد عجز السنوات الماضية، غير أن تعويض النقص فى التخصصات يجب أن يتم تدريجيًا، وليس بهذه الصورة التى تفرضها الوزارة، ويجب وضع نظام عادل وواضح للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة فى التخصص الدقيق بمستشفى أو جامعة أو تعليمى، مع إعلان تقسيم المستشفيات لمستويات».

وانتقد «شلبى» عدم توضيح وزارة الصحة أى بيانات أو معلومات عن خطتها لنظام التكليف الجديد، وأماكن التدريب وعدم إعلان احتياجات المستشفيات التابعة لها فى التخصصات والمحافظات، كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص، داعيًا إلى إزالة الآثار السلبية للقرار الوزارى، ومناقشة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس.