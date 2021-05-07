شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: بدء امتحانات نهاية العام فى يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى 2020- 2021، بدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسى، بحيث تبدأ خلال شهر يونيو وتنتهى مع بداية شهر يوليو بجميع الجامعات.

وأكد الوزير ضرورة إعلان الجداول للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى، وإعداد جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعى الكافى بين الطلاب والاستفادة من جميع إمكانيات الجامعات فى إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكترونى «أون لاين» فى تقديم المحاضرات النظرية للطلاب، بما يقلل الكثافات الطلابية فى المدرجات والقاعات الدراسية ونسب حضور الطلاب إلى الحرم الجامعى، وأشار إلى إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذى يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.