شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد مشروع «شمس» الطلابي لتدوير المخلفات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، حيث تفقد مشروع شمس للتحول للاخضر لتدوير المخلفات وهو مشروع تعليمى للطلاب عن تقنيات التحول للاخضر وتدوير المخلفات.

يتضمن المشروع ٦ وحدات لتدوير المخلفات هي وحدات: كبس المخلفات الصلبة بلاستيك وكانز، وفرز المخلفات سير فرز، وانتاج السماد العضوى من المخلفات العضوية فيرمى كومبوست، وانتاج البايوجاز من المخلفات العضوية، وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وانتاج الكهرباء من الرياح.

وأشار تمراز إلى أن جارى ايضا إنشاء وحدة تدوير الورق ووحدة تحويل البلاستيك إلى فايبر، موضحا أن إقامة المشروع بالتعاون مع جمعية عين البيئة وسيتم افتتاحه بشكل رسمى في يوم البيئة العالمى والذى يوافق يوم ٥ يونيو من كل عام.