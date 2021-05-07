شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يحذر من خطورة قطع الرحم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان المبارك يُساعد على التقريب بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام»، اليوم الجمعة، إلى أن الله عز وجل جعل الرحم مشتقا من اسمه سبحانه وتعالى، لمدى أهمية صلة الرحم، مضيفا أنه من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله.

ولفت إلى أن من يقطع صلة الرحم، يكون في حالة قطيعة مع شرع الله عز وجل، بما يؤثر على ذلك القاطع لرحمه في دنياه وآخرته.