شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: تحويل ٢٨٥ ألف فدان لأنظمة الرى الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن أجهزة «الرى» تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل لمساحة ٢٨٥ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وأوضح أن الوزارة تواصل العمل فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث.

وأضاف أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وأوضح عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٦٦٧ كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومترًا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٩٦ كيلومترًا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومترًا حتى الآن، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.