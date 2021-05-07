شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطوير الموانئ البحرية لخدمة التجارة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى لها وتعظيم الميزة التنافسية لها بهدف خدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة.

وأضاف «الوزير»- خلال تفقده «ميناء دمياط» لمتابعة عدد من المشروعات والبرنامج الزمنى لتنفيذها، برفقة محافظ دمياط وأعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» عن المحافظة- أن هناك عددا ضخما من المشروعات التى يتم تنفيذها لخدمة أهالى دمياط، منها مشروعات فى الطرق والكبارى والسكة الحديد، وكذلك المشروعات المزمع إنشاؤها فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأثناء الجولة، رفع «الوزير» علم مصر على القاطرة الجديدة «أبوجندية»، التى تسلمها الميناء مؤخرًا إيذانًا بانضمامها لأسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط، حيث تعد واحدة من ضمن (4 قاطرات تراكتورز) تعاقدت على بنائها الهيئة مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، بقوة شد تبلغ 60 طنًا وبطول 35 مترًا وعرض 11.5 متر وبغاطس 5.30 متر، وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن، بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التى عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام نحو 8 سنوات.

وخلال زيارته، تابع «الوزير» عددًا من المشروعات التى يجرى تنفيذها، وأهمها إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 متر، والذى يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 مترًا، وكذلك إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320 مترًا وعمق 17 مترًا وظهير خلفى بمساحة نحو مليون متر مربع، ومشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترًا وعمق 18 مترًا وساحة خلفية 910 آلاف متر مربع، والذى يعد أحد أهم المشروعات بالميناء، حيث سيساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية.

وتوجّه «الوزير» لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 متر وظهير خلفى بمساحة 60 ألف متر مربع، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهرى بمساحة نحو 108 آلاف متر مربع وبطاقة استيعابية 3 ملايين طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف متر مربع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 15 مترًا لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنويًا، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر، بهدف زيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وعقد وزير النقل على هامش جولته التفقدية لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين فى مختلف المحافظات، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين، حيث أكد أنه يجرى بشكل عاجل غلق جميع الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد، تليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبى السكة فى أماكن التجمعات السكانية فى دمياط والمحافظات كافة، فضلًا عن تطوير جميع المحطات والمزلقانات بما يساهم فى زيادة عوامل السلامة للمواطنين.

وأشار «الوزير» إلى أنه يجرى تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائى لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية مرورًا بدمياط، وذلك فى إطار الخطة التى تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة للبيئة، مؤكدًا أنه تم التخطيط لازدواج خط «المنصورة / دمياط»، وكهربة إشارات خط «طنطا / المنصورة / دمياط» لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع، وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكبارى، لفت وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى الذى يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كيلومترًا، حيث يتم رفع كفاءته بنفس قطاعه التصميمى الحالى (3 حارات و3 حارات)، وذلك فى إطار خطة شاملة تم وضعها لتطويره بدءًا من أول يوليو المقبل، ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، منها (حارتان للرصف الخرسانى)، ويخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة كونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط، وكذا المناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة، مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وأوضح أنه سيتم إرسال لجان فنية لكل الطرق التى أشار إليها أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» وذلك لخدمة المواطنين، وتابع: «يشهد ميناء دمياط فى مجال النقل البحرى تنفيذ مشروعات ضخمة، فى حين يجرى دراسة إنشاء ميناء جاف على مساحة 15 فدانًا بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية»، داعيًا مستثمرى دمياط للاستثمار فى أنشطة ومشروعات وزارة النقل.