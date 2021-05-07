شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يونيو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه مراعاة لمصلحة منتسبي الجامعة، والتزامًا بقرارات لجنة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والتي يراعي خلالها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا؛ قررت لجنة الأزمات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعديل مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الأكاديمي، على أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 5 من يونيو 2021م، وتنتهي جميع الاختبارات بجميع أشكالها الخميس الموافق 1من يوليو 2021م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يترك لكل كلية تحديد مواعيد اختباراتها للمقررات التي لها امتحانات عملية وفقًا لما يتناسب مع ظروفها ولوائحها، على ألا يتخطى ذلك يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021م، وبما يضمن عدم التكدس والتزاحم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم في المواعيد التي تحددها كل كلية وفقًا لمقوماتها، وبما يضمن عدم التكدس أو التزاحم.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.