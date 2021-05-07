شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء روسيا واليابان وبلجيكا يزورون المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه، الذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التى استقبلها المتحف أوائل شهر أبريل الماضى فى موكب مهيب قادمة من المتحف المصرى بالتحرير.

واستقبل المتحف هذا الأسبوع عددا من الشخصيات العامة والسفراء الأجانب بالقاهرة، من بينهم السفير الروسى بالقاهرة وأسرته، والسفير اليابانى بالقاهرة، والسفير البلجيكى بالقاهرة وأسرته.

بالإضافة إلى زيارة وفد أمريكى تضمن منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومى، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ومنسق مجلس الأمن القومى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.

وشملت الزيارات قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأعرب جميع الزائرين عن انبهارهم بأسلوب العرض المتحفى لتلك القطع المتميزة والفريدة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم بهذا الصرح العظيم.