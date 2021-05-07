شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتحدث مع مواطنين ويستعلم عن أحوالهم بشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسى يتحدث مع مواطنين ويستعلم عن أحوالهم بجولته فى شرق القاهرة.

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش جولته بشرق القاهرة، ليتحدث مع عدد من المواطنين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

شهيد الواحات.. "محمد وحيد" طلب الشهادة فى الأراضى المقدسة فنالها بشرف

ملحمة الواحات الشهيرة، التى سطر خلالها رجال الشرطة مشاهد بطولية، فى الدفاع عن الوطن، والتصدى لكيانات إرهابية، خططت لاستهداف البلاد، والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية، لكن أحلامهم فى التخريب اصطدمت بقوة رجال الشرطة وتصديهم للعنف، حيث جرت معركة بطولية فى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، سقط عليها 16 شهيدًا وأصيب آخرين من رجال الشرطة، لتلاحق العيون الساهرة المتطرفين لاحقًا وتسقط عشرات القتلى منهم، وتلقنهم درسًا قاسيًا فى الصحراء، وتمنعهم من الهروب خارج البلاد، وتعود بصيد ثمين وكنز معلوماتى بضبط إرهابى أجنبى، والذى ساهم القبض عليه فى سقوط هشام عشماوى لاحقًا أخطر إرهابى فى مصر.

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء والسفر دون محرم

واصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الحديث عن القَضايا التي خضَعَتْ للتوصيفِ الشرعيِّ، والاجتهادِ الفقهيِّ في أروقةِ الأزهرِ الشريف، وقال إن المرأةِ كان لها نصيبُ الأسد من مَكاسِبها؛ حيث دُرِست مُعظمُ قضاياها إمَّا بحُسبانِها فردًا مُستَقِلًّا، أو عُضوًا في الأسرة والمجتمع.

ممثلو شركات السياحة الروسية يتفقدون فنادق الغردقة استعدادا لعودة الطيران.. صور

تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية، العاملة فى السوق السياحى المصرى، عددا من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، استعدادا لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات.

السكة الحديد: وقف مؤقت لبعض قطارات بحرى وقبلى من 22 مايو لتطوير الإشارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات وذلك فى إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الإشارات بأواخر العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط .

البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يمر فوق مصر مجددا الساعة 10:30 مساء

قال الدكتور مكرم إبراهيم أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مرور الصاروخ الصينى فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة الساعة 10:33 مساء وحتى الساعة 10:40 مساء، أى لمدة 7 دقائق، ولكن لن يمكن مشاهدته بسهولة.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 42 وأسوان 44 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة يوميا

قال الدكتور أحمد مجدى باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصينى يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة فى اليوم، حيث تستغرق اللفة الواحدة حوالى ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالى 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 متر ووزنه 21 طنًا، لافتا إلى أن السرعة الحالية للصاروخ 7.7 كم فى الثانية.

الحكومة: بحث 106 آلاف شكوى واستغاثة وردت خلال شهر أبريل الماضى

‎تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ‏في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر إبريل 2021، وموقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى ‏المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك من خلال تقرير عرضه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة‎.‎

حصاد الحكومة الأسبوعى.. 9 قرارات و6 اجتماعات

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 مايو 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد ‏من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.‏

البحوث الفلكية: نسبة ارتطام الصاروخ الصينى بمناطق مأهولة بالسكان ضعيفة

قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصين كانت تعمل على اكتمال محطة الفضاء فى 2021، وكان أولها ما تم إرساله مع الصاروخ، وأطلقت أول محطة فى يوم الخميس الماضى 29 أبريل الماضى، وتم إطلاق أول وأكبر الصواريخ الصينية، وكان إطلاق الصاروخ أول مهمة من 11 أخرى مطلوبة لإكمال المحطة، وانفصل جزء عن الجسم الرئيسيى من الصاروخ بعد 492 ثانية من الإنطلاق.

البحوث الفلكية: آخر مرور للصاروخ الصينى فوق مصرالساعة 5:15 فجر اليوم

قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن آخر مرور للصاروخ فوق الأراضى المصرية حدث أمس، وكان من المتوقع أن يمر الساعة 11 مساء أمس للمرة الثانية أيضًا لكنه لم يمر بل خرج من ليبيا متجها لتركيا مباشرة، ومر صباح على الأطراف المصرية عند مدينة العريش، الساعة 5 وربع فجرا، بسرعة 28000 كيلو متر فى الساعة.