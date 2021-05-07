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وفاة أحمد بسيونى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب بعد صراع مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، أحمد بسيونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أحمد بسيونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وكيل نقابة المحامين الأسبق ونقيب محامين البحيرة السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحامين مصر والوطن العربى الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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