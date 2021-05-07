شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد بسيونى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، أحمد بسيونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أحمد بسيونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وكيل نقابة المحامين الأسبق ونقيب محامين البحيرة السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحامين مصر والوطن العربى الصبر والسلوان.