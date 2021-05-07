شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات لـ«العنانى» ورؤساء الغرف لمتابعة الاستعدادات لموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وزارة السياحة والآثار متابعتها المنشآت الفندقية والسياحية، ومتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين، من خلال لجان سرية تقوم بزيارة المنشآت، وفى حالات المخالفات يتم تطبيق الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة إلى غلق المنشأة.

وقدم عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تقريرا مفصلا إلى خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن استعدادات استقبال الموسم السياحى الصيفى وما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة ومدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها.

وأعلن «العاصى» فحص 207 منشآت فندقية و50 سياحية، من مطاعم وكافيتريات سياحية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدا أنه جار العمل على استكمال فحص باقى المنشآت السياحية والفندقية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء تباعًا.

وتابع أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، .

فى سياق متصل، التقى وزير السياحة والآثار، عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وذلك لمناقشة آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، الأربعاء، بشأن الضوابط المنظمة لعدد من الأنشطة التجارية والفعاليات المختلفة، وذلك بشكل استثنائى خلال فترة عيد الفطر المبارك والتى تشهد عادة تكدسًا من المواطنين، حيث يسرى هذا القرار من 6 حتى 21 مايو المقبل.