شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواجه مخالفة قرارات لجنة كورونا بحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف، ولجنة القيم والشؤون القانونية، عدة قرارات حاسمة فى إطار الحرص على ضبط العمل بالمساجد والالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وشملت القرارات: إغلاق المساجد التى لم تلتزم بالوقت المحدد للتراويح وإقامة صلاة التهجد، وهى: مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل، ومسجد المصطفى بنزلة السمان بالهرم، ومسجد الهدى والنور الشهير بمنطقة الطوابق.

وقررت اللجنة خصم نصف شهر، بدل صعود المنبر، من مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة المختصة، وإعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب إليه، ونقل إمام مسجد التوحيد بالتعاون، إلى مديرية أوقاف السويس، مع خصم شهر من بدل صعود المنبر، وإنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفى، وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات.

وقررت اللجنة أيضًا خصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد، وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد، لفتح دورة مياه المسجد بالمخالفة.

كما قررت وزارة الأوقاف منع الإجازات بين الأئمة والمفتشين والعاملين بالمساجد واللجان المختصة حتى 14 مايو الجارى.