شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب دورى يكشف السماح بإقامة الأفراح فى الأماكن المكشوفة بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كتاب دورى صادر عن غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وتم إرساله لمديرى الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، أنه تم السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات بالمنشآت الفندقية والسياحية فى الأماكن المكشوفة فقط حتى الساعة التاسعة مساءً، مع الالتزام بالأعداد المقررة وهى 300 فرد كحد أقصى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة فى هذا الشأن.

وتضمن الكتاب الدورى الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من أنه يستثنى من مواعيد التشغيل الاستثنائية الخاصة بالإغلاق الساعة التاسعة مساء المطاعم والكافيتريات السياحية الكائنة داخل المنشآت الفندقية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والتأكيد على الالتزام بالتشغيل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظاً على سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.

انتهت اللجان السرية المشكلة من وزارتى الصحة والسياحة من فحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها، فيما يجرى العمل على استكمال فحص باقى المنشآت السياحية والفندقية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وأنه سوف يتم فى القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع.

وشهد عدد من الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر قيام لجان تفتيش سرية للتأكد من مدى التزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والتى تتم بصفة مستمرة وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى قيامهم بالتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء حرصا سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية لمواجهة هذا الفيروس، وخاصة تزامناً مع فترة الأعياد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مسؤولو اللجان أن أعمال التعقيم شملت البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، وأن هذه اللجان تقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية فى كافة أجزاء المبنى.