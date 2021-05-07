شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 ألف مخالفة فى أول ليلة لتطبيق القرارات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أمس، 16242 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و512 قضية تداول أرجيلة، كما حررت 3971 مخالفة لقرارات الإغلاق خلال 24 ساعة من قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدأت الحملات فى تطبيق قرارات الغلق، الخميس الماضى، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ومواعيد إغلاق المحال التجارية والمقاهى، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية فى كافة منشآت الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت الداخلية ضبط 16242 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ16187 مواطنا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ضد 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، كما تم ضبط 512 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات5951 أرجيلة، وتحرير 1113 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفى المحافظات، نظمت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة، أمس الأول، للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء.

فى الإسكندرية، قال المحافظ اللواء محمد الشريف إنه تم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة فى التاسعة مساء، وأشار «الشريف» إلى أنه تابع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وأسفرت حملات أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع عدد من المحال المخالفة. وأعلنت مديرية الشباب والرياضة الالتزام بغلق جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على أرواح المواطنين.

وفى البحر الأحمر، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة التزام أصحاب المحال التجارية بالغلق من التاسعة مساء، وقام اللواء حامد أحمد حامد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور فى المدينة لمتابعة مدى اتباع وتنفيذ القرارات وإغلاق المحال، فيما قادت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، يرافقها عدد من مسؤولى الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لمتابعة غلق المحال والمطاعم ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات.

وطالب عدد من العاملين بالبازارات والمحال السياحية بمدينة الغردقة استثناء المحال والبازارات فى المدن السياحية من قرار الإغلاق فى التاسعة مساءً، حيث يبدأ السياح جولاتهم خلال الفترة المسائية، ما اضطرهم للعودة للبقاء بالفنادق وعدم الخروج ليلا.

وفى المنيا، قاد المحافظ اللواء أسامة القاضى، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات، ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة مواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى لعدم وجود ترخيص له، وتحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، كما وجه المرور بسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى شمال سيناء، أعلنت المحافظة التزام أصحاب المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافيتريات والمطاعم بمواعيد الغلق، وأشاد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة بالتزام أصحاب المحال والكافيتريات والمطاعم بالقرار.

وقام العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، ترافقه قوات من الشرطة وإدارة المرور والإدارة الهندسية بالمجلس، بالمرور على عدد من الشوارع الرئيسية بالعريش وخاصة شارعى 23 يوليو و26 يوليو لمتابعة غلق المحال التجارية.

وفى بنى سويف، قام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بجولة مسائية بالمدينة، تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية، وشدد على الاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

وفى السويس، قام خالد سعداوى، سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب حسن، السكرتير العام المساعد، بحملات مكبرة مفاجئة لمتابعة تنفيذ القرار بمنطقة الكورنيش الجديد والقديم وشارع أحمد عرابى والنمسا والجيش والشهداء والهاويس والسيد هاشم ومنشية أولاد سلامة، وتم التأكد من التزام أصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء، مع تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين.

وفى الشرقية، تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وأكد المحافظ التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات بالمواعيد المقررة وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ القرارات.

وفى أسوان، شهدت المحافظة حملات موسعة لتطبيق قرار الغلق وسط التزام من أصحاب المحال والمقاهى بالمواعيد، وتم تشكيل فرق عمل متحركة فى كل حى وقرية لتكثيف المرور الميدانى والتنسيق مع قوات الأمن لتحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحال المخالفة المواعيد المقررة.

وشدد المحافظ اللواء أشرف الداودى على تكثيف حملات مراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم.