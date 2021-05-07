شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات»: أكواد مجانية لإلغاء الخدمات والمسابقات لمشتركي المحمول دون علمهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات لوقف هذه الممارسات من جانب مشغلي خدمات الاتصالات الأربعة، وحدد الجهاز الكود المجاني 155، وهو يمكن المتضرر من أي خدمة تم اشراكه فيها دون علمه أو رغبته أن يلغيها من خلال استخدام هذا الكود.

وقال الجهاز إنه في إطار الحد من ظاهرة إشراك المستخدمين في خدمات دون علمهم أو رغبتهم، فقد حدد الجهاز (الكود المختصر 155) وهو مجاني، حيث تمكن المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربعة مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ إطلاق الخدمة في أول يناير ٥.٥ مليون استعلام / إلغاء.

ويتيح الجهاز خدمة الاستفسارات والشكاوى للمستوردين من الأفراد والشركات أيضا إلى جانب عملاء الشركات.

وحدد الجهاز الرقم (02155) بأنه الرقم الموحد الذي يستخدمه تنظيم الاتصالات للتواصل مع المستخدمين وليس أي رقم آخر.

كما رصد الجهاز في تقرير حديث أن هناك انخفاضًا في مؤشر الخدمات المقدمة من جانب المشغلين الأربعة، وتم تعديل لائحة الجزاءات على الشركات، حيث تمت مضاعفة الغرامات ليكون بداية تطبيق الزيادة في معدل الغرامات بداية من النصف الثاني من العام.