شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد إنه تم ضبط سيارة محملة بالأسماك المملحة «رنجة وفسيخ»، فجر اليوم، وتم التحفظ على محتوياتها بعد الإشتباه في عدم صلاحيتها، لحين الفحص المعملي للتأكد من سلامتها.

وأكد أن الحملات مستمرة تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمديرية الطب البيطري بتواصل حملات التفتيش على سيارات المواد الغذائية بمداخل المحافظة.