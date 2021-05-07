شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصاد الأسبوعي لموسم محصول القمح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية، والتي تصل إلى 880 ألف و 670 فدان، حيث تمثل 82% من اجمالي المساحة الكليه للمحافظة، وتحتل الشرقية المركز الأول على مستوى محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة علي التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل علي الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوز علي أكثر من 41% من إجمالي مساحة المحافظة المزروعة. ومازالت صوامع الشرقية تستمر في فتح أبوابها لإستقبال الذهب الأصفر على خطى ثابتة ،ساعية لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح والذي بدأ من منتصف أبريل المنقضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم بمساحه منزرعة بلغت 408898 فدان حيث تم حصاد 255154 فدان حتي الأمس .

وفي هذا السياق، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالشرقية، للإطمئنان على مدى سلامة وصولة لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى أمس، لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية و الإئتمان الزراعي والبالغ عددهم 15 صومعة وشونة بلغ 16717 طن و 673 كيلو من القمح المحلي ، كما تم توريد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا و البالغ عددهم 19 صومعة وشونة 146868 طن و 758 كيلو من القمح المحلي ، وكذلك تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددهم 9 صومعة وشونة 209430 طن و 323 كيلو من القمح المحلي، كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة و البالغ عددهم 2 صومعة وشونة 29052 طن و 220 كيلو ، كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة و البالغ عددها صومعة وشونة 7180 طن و 129 كيلو من القمح المحلي، و بذلك يصبح إجمالي ما تم توريده من الأقماح منذ بداية موسم الحصاد حتي اليوم 409249 طن و 103 كيلو قمح.

وأضاف المحافظ أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور، للحفاظ على المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.

وشدد محافظ الشرقية على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين ، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضى .