شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» تستأنف أعمالها بالقطاعات المختلفة في قرى مركز الشهداء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مجدى رياض رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن استمرار الأعمال اليوم الجمعة، في مختلف القطاعات بقرى مركز الشهداء ضمن الأعمال اليومية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ففي قطاع المياه والصرف الصحي استمر العمل في صب الخرسانة المسلحة للبيارة بمحطة رفع الصرف الصحي بشمياطس، كما تم دق البئر بعملية المياه بالقرية، كذلك استمر حفر بئر عملية مياه جزيرة الحجر، وفي دراجيل تم حفر 42 مترًا للصرف الصحي بشارع الإمام المتفرع من شارع سوق الأربعاء، كذلك مد خط مياه عزبة أبوجازية التابعة لدراجيل بطول 300 متر.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم صب سقف الدور الثاني علوي بمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، والبدء في بناء وتسديد الدور الأرضي بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، تم تركيب الشواكيش للغاز الطبيعي بشارع المسجد الغربي بسلامون قبلي، ومد خطوط الغاز بشارع الترعة المردومة الموازي للطريق الأسفلت بقرية كفر الجلابطة، كذلك تم توصيل الشواكيش للغاز الطبيعي للمنازل بقرية العراقية أمام مسجد الرحمن.