شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 30 مكثف أكسجين من وزارة الصحة لمستشفيات البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن توريد عدد 30 مكثف أكسجين لتوزيعها على المستشفيات طبقا للاحتياج دعما من وزارة الصحة بقيمة ٦٠٠ ألف جنيه حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من أسطوانات الأكسجين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرص واهتمام الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات ولتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، ومتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات مع الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

توريد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية دعماً من وزارة الصحة لتوزيعها على مستشفيات البحرالأحمر