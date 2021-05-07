شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم الأقباط بلقاح كورونا في كنيسة فاقوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وتزامنا مع الإحتفال بأعياد الربيع، وتأكيدا للوحدة الوطنية بين المصريين، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، تابع لدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس، حيث أستهل الزيارة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع تطعيم المواطنين والعاملين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، كما تم التأكد من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وفي ختام الزيارة تم تسليم درع للدكتور هشام مسعود من شباب مركز شباب فاقوس، لمجهوداته المبذولة للإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على توفير اللقاحات والخدمات الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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