شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وقف مؤقت لـ ٣٤ رحلة قطار بالوجهين القبلي والبحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ايقاف مؤقت ٣٤ رحلة قطار، وذلك في إطار خطة الهيئة لنهو مشروعات تطوير نظم الاشارات بنهاية العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط. وذلك اعتباراً من يوم 22 مايو2021 وهم عدد 7 قطارات بالوجه البحري وهي :-

١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢

وعدد 10 قطارات بالوجه القبلي وهم ٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦.

وحرصا من الهيئة على الاستمرار في تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها قامت الهيئة بتعديل مواعيد ٧ قطارات بالوجهين البحري والقبلي وهم عدد ٧قطارات بالوجه البحري وهي: ١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦

وعدد ٥ قطارات بالوجه القبلي وهي ١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥

وكذلك امتداد مسير عدد 4 قطارات بالوجه القبلي وهي ٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧

وقطارين بالوجه البحري وهي ٨٠٩/٨١٠

وذلك حرصاً من الهيئة على توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.