شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدا السبت، لتعاود درجات الحرارة ارتفاعها الشديد مرة أخرى لتصل إلى 42 درجة في القاهرة و41 درجة بالوجه البحرى و43 درجة بجنوب الصعيد.

ولازالت البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة تستمر خلال الأيام المقبلة ،حيث تكون درجة الحرارة بعد غد الأحد بالقاهرة الكبرى 40 درجة، مع تحذيرات بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، كما يلى: عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.، عدم ترك أي مواد قابلة للإشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية، يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

وعلى الرغم من انخفاض حرارة الجو مؤقتا اليوم الجمعة، إلا أن هذا الانخفاض طفيف ومؤقت، حيث توالى درجات الحرارة ارتفاعها اعتبارا من غد السبت، وسرعان ما تعود الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية.

وعن خريطة الظواهر الجوية غدا السبت فتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة .