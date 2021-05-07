شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتحدث مع مواطنين ويستعلم عن أحوالهم بجولته فى شرق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش جولته بشرق القاهرة، ليتحدث مع عدد من المواطنين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

كما تفقد الرئيس السيسى اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة 65 فدانا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مروريًا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعيلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، ويشدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.