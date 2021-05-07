البحوث الفلكية يكشف آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني فوق الأجواء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة رشا غنيم، رئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، آخر مرور للصاروخ الصيني فوق الأجواء المصرية.

وقالت غنيم، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، الجمعة، إن آخر مرة حلّق فيها الصاروخ فوق مصر، كان أمس.

وأشارت إلى أنه كان متوقعا أن يمر الساعة 11 مساء أمس فوق مصر للمرة الثانية أيضًا، لكنه لم يمر بل خرج من ليبيا متجها لتركيا مباشرة، ومر صباح اليوم على الأطراف المصرية عند مدينة العريش، الساعة 5 وربع فجرا، بسرعة 28 ألف كيلو متر فى الساعة.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.