شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالسيدة نفيسة: «عجلوا بإخراج الزكاة حتى يقضي الفقير حاجته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليتيمة «الأخيرة في شهر رمضان» بمسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، بحضور اللواء خالد عبدالعال ،محافظ القاهرة، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة .

و قال وزير الأوقاف، إن كل ليلة من شهر رمضان يكون فيها عتقاء من النار، وليس ليلة القدر فقط.

ونوه «جمعة»، خلال خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان، ولكن أغلب الناس يخرجوها قبيل صلاة عيد الفطر، مضيفا: «عجلوا بإخراجها حتى يقضي الفقير حاجته».

وأوضح وزير الأوقاف، أن الحد الأدنى من زكاة الفطر لهذا العام 15 جنيه، معقبا: «حصنوا أموالكم بإخراج الزكاة».

وتابع وزير الأوقاف، أن النبي الكريم قال في حديثه الشريف عن ليلة القدر «إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى» يعني ليلة القدر.

وأشار إلى أننا الآن في أيام وليالي مباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» وحتى لو غلب على ظن بعضنا أنها ليلة السابع والعشرين فقد اقتضت حكمة الله إخفاء أمرها عن خلقه ليجتهدوا في العشر كاملة.

وطرح وزير الأوقاف، سؤالا للمسلمين قائلا: حتى لو علمت ليلة القدر بحقيقتها، فهل يقتصر هم المسلم وعبادته فقط على تلك الليلة؟ وهل المسلم في حاجة إلى الله في ليلة واحدة فقط دون سائر الليالي؟ مجيبا بقوله «كن مع الله يكن الله معك».

وذكر أنه في كل ليلة من ليالي رمضان، عتقاء من النار، فعلى المسلم أن يحرص أن يكون من المقبولين.

كما ادى ائمة المساجد خطبة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان تحت عنوان «فضل ليلة القدر.. وصدقة الفطر» .

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.