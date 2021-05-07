شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 157 محضرًا تموينيًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الاقصر، انه تم تحرير عدد 157 محضر ومخالفة تموينيه ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، وذلك لضبط الاسواق وضبط المتلاعبين في الاسعار ومواجهة جشع التجار.

وأوضح أنه تم تحرير عدد 74 مخالفة تموينية لعدد من المخابز ما بين «نقص وزن – مواصفات – قائمة – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة».

كما تم تحرير عدد 81 قضية تموينية لمحلات تجارية ما بين «عدم إعلان عن الاسعار – شهادة صحية – تجميع – اغلي من السعر- فواتير- منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهولة المصدر – سلخانه – تجار تموين»، وعدد 2 قضيه تموينيه لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.