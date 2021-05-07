شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا إستعدادا لعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك بتنفيذ التعليمات الواردة في هذا الشأن بكل دقة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالسماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالغلق الكامل للحدائق ووالمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

كما أكد المحافظ على حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو إحتفالات جماهيرية.

وأمر المحافظ بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي، والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة ٩ مساءاً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل (دليفرى) حتى بعد الساعة ٩ مساءاً، وذلك إعتباراً من الخميس ٦ مايو ٢٠٢١ حتي ٢١ مايو ٢٠٢١ مع إستثناء محال السوبر ماركت والبقاله والأفران والمخابز والصيدليات.

وتقدم محافظ الشرقية بالتهنئة لجموع المواطنين بمناسبة إقتراب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.